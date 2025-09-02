«Falarem por cima de mim é que não»: Maria Botelho Moniz é obrigada a meter ordem na casa em direto

No Especial Big Brother Verão, após assistirmos a imagens quentes do mais recente conflito entre Afonso Leitão e Viriato Quintela, onde ambos levantaram a voz um para o outro, vemos o ator a ter um gesto que já é tema na casa mais vigiada do País. Em direto, Catarina Miranda comenta esse mesmo gesto que diz ter sido "provocatório" e a confusão instala-se entre a concorrente e Viriato, o que leva Maria Botelho Moniz a intervir e a deixar um sério aviso.

Na reta final do Big Brother Verão, Viriato Quintela conquistou o tão desejado passaporte para a final, mas os outros quatro concorrentes estão em risco de expulsão já no próximo domingo. Vote para salvar:

AFONSO - 761 20 20 01

BRUNA - 761 20 20 04

CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05

JÉSSICA - 761 20 20 07

Acompanhe ao minuto, tudo o que se passa no Big Brother Verão!