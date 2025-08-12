VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Falta de atenção de Afonso deixa Catarina Miranda em completo desespero

No Big Brother Verão, Catarina Miranda entrou em colapso com a falta de atenção der Afonso Leitão. A concorrente ficou descontente com uma atitude e, do nada, desatou a gritar com ele. Depois, chorou baba e ranho e disse «estar farta» de tudo. Veja o vídeo com as imagens completas. 

  • Hoje às 15:43
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

04:45

Liderança sabotada? Depois das lágrimas, Bruna abre o coração: «Eu dei um berro, senti-me super mal»

22:37
05:28

Ana Duarte e Viriato Quintela em novo confronto: «Vou dar o desconto, acordámos com os pés de fora»

22:17
03:17

«És uma marioneta, comigo estás mal!»: Ana Duarte e Viriato Quintela em clima de alta tensão

22:11
03:23

«Vai pela Daniela (...). Vai gozar com outra»: Catarina Miranda cheia de ciúmes de Afonso

21:44
01:52

«Usaste-me para picar a Jéssica»: Afonso Leitão não poupa Catarina Miranda

21:34
01:31

Catarina Miranda rasga Jéssica e acusa-a de usar Afonso: «Agora que estou contigo...»

21:29
Mais Vídeos

Mais Vistos

Cristina Ferreira reage à expulsão de Bruno de Carvalho e deixa-lhe um recado direto

Hoje às 11:26

Comunicado urgente: equipa de Catarina Miranda quebra silêncio com anúncio inesperado

Hoje às 17:34

Completamente alterada, Catarina Miranda faz as malas para deixar o Big Brother Verão: as imagens mais quentes da edição

31 jul, 18:32

Risos nervosos e caretas disfarçadas: As imagens das reações de Afonso, Miranda e Jéssica à entrada de Daniela

13 jul, 22:57

Do jantar à mensagem atrevida: Bárbara Parada revela como começou o namoro com Francisco Monteiro

Há 3h e 41min
Ver Mais

Notícias

Cristina Ferreira explica o que levou à maior mudança da sua vida: «O corpo já não respondia»

Há 2h e 47min

Julgada pela relação com Afonso? Daniela Santos reage: «Posso ser mãe, mas não perdi o direito de me apaixonar»

Há 2h e 59min

Do jantar à mensagem atrevida: Bárbara Parada revela como começou o namoro com Francisco Monteiro

Há 3h e 41min

A frase que Cristina Ferreira nunca esquece: e que segue como máxima de vida

Hoje às 18:09

Comunicado urgente: equipa de Catarina Miranda quebra silêncio com anúncio inesperado

Hoje às 17:34
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

01:34

Ao pormenor: Este foi o pontapé que levou a expulsão direta de Bruno de Carvalho do Big Brother

Ontem às 23:03
15:14

Bruno de Carvalho dá pontapé em colega e é expulso diretamente. Todas as imagens

Ontem às 22:46
05:06

Jéssica pronuncia-se sobre namoro do ex com Catarina Miranda: «Casem-se e...»

Ontem às 08:36
01:03

Terminou a espera! Este foi o concorrente eliminado do Big Brother este domingo

Ontem às 00:01
03:42

Catarina Miranda beija e faz festinhas a Afonso: «Já deves ter metido a boca onde não devias»

6 ago, 14:59
Ver Mais Exclusivos BB

FORA DA CASA

Cristina Ferreira explica o que levou à maior mudança da sua vida: «O corpo já não respondia»

Há 2h e 47min

Julgada pela relação com Afonso? Daniela Santos reage: «Posso ser mãe, mas não perdi o direito de me apaixonar»

Há 2h e 59min

Do jantar à mensagem atrevida: Bárbara Parada revela como começou o namoro com Francisco Monteiro

Há 3h e 41min

A frase que Cristina Ferreira nunca esquece: e que segue como máxima de vida

Hoje às 18:09

Joana Diniz expõe momento único com o ex-marido: “Tem tudo”

Hoje às 17:24
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

14:15

Choque e traições pelas costas: Assim foram as nomeações dos concorrentes

Ontem às 00:50
06:18

De desconhecidos a herdeiro de Marco Paulo. Eduardo Ferreira conta como conheceu o falecido cantor: «Contactou-me...»

10 ago, 23:38
03:45

O Calendário dos bombeiros da casa. Pouca roupa e muita sensualidade

6 ago, 11:24
08:45

Catarina Miranda faz esclarecimento sobre a zanga com Afonso Leitão

5 ago, 21:53
03:53

Feia discussão entre Bruno de Carvalho e Afonso sobe de tom: «Pedi desculpa para não levares na tromba»

5 ago, 19:50
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Namorado grava Fanny Rodrigues a dormir e mostra tudo: "Não aguentei"

Há 3h e 17min

"Big Brother Verão": equipa de Catarina Miranda reage à expulsão de Bruno de Carvalho

Hoje às 17:32

Bárbara Parada e Francisco Monteiro assumem que recorreram a terapia de casal

Hoje às 16:19

Ao lado de companhia especial, Daniela Santos afirma: "Não perdi o direito de me apaixonar"

Hoje às 16:11

É oficial! Cristina Ferreira partilha novidade sobre Bruno de Carvalho

Hoje às 15:46
Ver Mais Outros Sites

Maria Botelho Moniz

Maria Botelho Moniz exige melhor comportamento, mas termina tudo aos gritos

Ontem às 22:28

Maria Botelho Moniz responde a fúria Bruno de Carvalho: «Em contrato algum está um pontapé a um colega»

Ontem às 22:14

Maria Botelho Moniz aperta com Afonso: «Tenta acabar com o enredo, mas tem flirt de final de noite?»

10 ago, 22:19

De ficar sem fôlego: o look de Maria Botelho Moniz que deixou o noivo ainda mais apaixonado

10 ago, 22:03

O look arrebatador de Maria Botelho Moniz que deixou o noivo sem fôlego

10 ago, 21:49
Ver Mais

Curva da Vida

No leito da morte, Marco Paulo deixou uma mensagem arrebatadora ao seu herdeiro

10 ago, 23:53

«Diziam que era amante do Marco Paulo», Eduardo Ferreira em lágrimas ao recordar morte do cantor

10 ago, 23:39

Emocionado, Eduardo Ferreira recorda o momento em que soube que seria herdeiro da fortuna de Marco Paulo

10 ago, 23:39

Finalmente foi revelado o que disse Marco Paulo ao seu herdeiro no leito da morte

10 ago, 23:38

De desconhecidos a herdeiro de Marco Paulo. Eduardo Ferreira conta como conheceu o falecido cantor: «Contactou-me...»

10 ago, 23:38
Ver Mais