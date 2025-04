Falta de noção ou exagero? Chovem críticas aos polémicos festejos de Adrielle Peixoto após ser salva

No Big Brother, assim que a gala termina, Manuel Rodrigues comenta que já saíram duas das suas pessoas e duas da Solange, por isso, só falta a Carolina. Solange pede para Manuel nem brincar com isso e diz que acha que a expulsão foi falsa, porque chegou ao confessionário e Dinis já estava supostamente em estúdio, o que lhe parecia uma missão impossível. Rodrigues fá-la ver que os estúdios são perto e Carolina explica que não faria haver nomeados e votações e ninguém ser expulso. Já Érica, procura Micael para falar a respeito da nomeação. O concorrente diz que está «muito complicado» e Érica atira “mesmo quando não está complicado o meu nome está lá” e depois nem tem nada a apontar.

O Micael garante que se não houvesse complicações, não a nomeava. E Érica atira que também está complicado para si e, mesmo assim, não o nomeou. Agora, acrescenta, já sabe que o pode nomear. Micael acaba por confidenciar que hoje já tinha três nomes: Manuel, Inês «e esta bruta» (referindo-se à Adrielle). E garante que também não ia nomear a Carina, mesmo que não fosse líder.

No alpendre, Tomé pergunta porque é que a Lisa o escolheu como o que dava menos à casa e Lisa explica que o escolheu porque o Cavaco tem falado consigo sobre jogo, a Sara tem-se aproximado e, por isso, teve que ser ele. E como ninguém o votava não ia estragar nada. Já Sara pergunta porque é que Lisa acha que o Cavaco dá mais à casa e Lisa atira que Cavaco dá mais opinião que a Sara...

Na sala, a Solange lembra que em 3 dias já perdeu duas pessoas. Cavaco pede para ela não se esquecer que é para salvar e não para expulsar e Solange desvaloriza. A Carolina recorda os três nomes perdidos e atira «o que fica...» e Solange acrescenta: «é a porcaria que fica... mas os portugueses estão a ver e lá sabem o que estão a fazer». Pouco depois, no quarto rosa, ouvem Adrielle a cantar e Carolina questiona «o que é que foi aquilo? Onde é que está a noção?». Afirma que uma pessoa acabou de ser expulsa e estão neste «excitê».

Já no quarto amarelo, Luís fala com a Adrielle a respeito do comportamento da concorrente aquando da salvação. Adrielle diz que apenas comemorou de alegria e o Luís diz que entende a «cena» dela, porque foi uma expulsão de alegria.

Adrielle diz que apenas se sentiu abraçada e o Luís diz que ela fez bem festejar efusivamente quando foi salva, mas quando ele estava a sair pareceu quase como que a festejar a saída do Dinis. Adrielle afirma que apenas estava a festejar a sua alegria e Luís entende-a, mas numa situação destas devia ter reagido de outra forma. Já no jardim, o Cavaco diz que toda a gente pode festejar e até lembra que o Tomé festejou «à grande» quando o Dinis foi expulso, mas a verdade é que não é bom sair com a lembrança do festejo da Adrielle.

Ontem, dia 13 de abril, foi dia de gala na casa do Big Brother! E não foi uma noite como qualquer outra, dado que o anfitrião surpreendeu os concorrentes com um valioso trunfo que pode mudar o rumo do jogo. A gala, conduzida por Cláudio Ramos, foi intensa, e as emoções dentro da casa estão à flor da pele.

Na gala, Cláudio Ramos anunciou que Dinis Almeida foi o expulso e Solange Tavares não escondeu a tristeza e chorou a expulsão do ex-colega que lhe era tão próximo. Também Érica Reis não segurou as lágrimas neste momento de despedida.

