«Falta de opinião e influenciável»: Carina Frias critica Tiago Rodrigues... que ouve tudo atrás da porta

No Big Brother, a Carina continua indignada com a atitude do Tiago, por ter sido influenciado pelo seu grupo e não a ter convidado para a festa da noite anterior. Questionada pela Carina, a Carolina justifica que vive com o Luís, por isso estarem juntos na casa ou na festa seria igual, não entendendo a desculpa do Tiago. A Carolina confessa ainda que ficou confusa com a reação da Carina, revelando que até perguntou ao Tiago se namorava com a concorrente. A Carina acha que o Tiago nem sequer se devia ter justificado, insistindo que o concorrente é influenciável. A certa altura, o Tiago e o Igor ouvem a conversa e, alertadas pela Inês, a Carina e a Carolina encerram o assunto…

Carina Frias, Erica Reis, Gonçalo Beja da Costa, Manuel Rodrigues, Sara Silva e Tiago Rodrigues continuam nomeados e em risco de expulsão na gala da próxima quinta-feira, 10 de abril.

