«Falta tão pouco»: Jéssica prevê vitória de Catarina e Afonso e Viriato reage

No Big Brother Verão, a conversa no jardim entre Viriato, Bruna e Jéssica continuou em tom de desabafo e encorajamento. «Falta tão pouco», diziam os três, motivando-se mutuamente para a fase final do jogo. Ainda assim, Jéssica admitiu estar quase certa de que o primeiro e o segundo lugar já estão destinados a Catarina Miranda e Afonso Leitão, respetivamente. A observação levou Viriato a questionar em tom crítico: «Então o que tivemos aqui a fazer?». O diálogo girou em torno do pódio final e da perceção que os concorrentes têm do desfecho do programa.

