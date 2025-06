No Big Brother, Carina Frias recebeu uma caixa dos fãs que invadiram a casa e, no Cubo, percebeu que ia ler uma carta de um ex-concorrente. Foi confrontada com uma pergunta sobre Manuel Rodrigues que coloca em causa a amizade entre os dois.

A carta foi enviada por Adrielle Peixoto.

