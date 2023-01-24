VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Família ao barulho! Viriato como nunca o viu «Cala-te»

No Big Brother Verão, a discussão subiu de tom quando o nome da mãe de Viriato foi trazido à conversa. O concorrente ficou indignado e reagiu como raramente se viu, levantando a voz e atirando um «Cala-te» a Miranda e Afonso. O momento expôs toda a sua revolta.

Esta semana, há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote no seu concorrente favorito para o salvar:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

JÉSSICA VIEIRA – 761 20 20 07

KINA – 761 20 20 08

VIRIATO – 761 20 20 13

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país!

  • Big Brother
  • Hoje às 11:46
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

04:20

«Queres falar de mães, hiena? (...) Tu és suja e baixa!»: Mãe de Viriato reage a discussão feroz do filho

22:13
02:21

Daniela Santos e tia de Afonso Leitão entram num breve despique em direto

22:00
02:09

Jéssica Vieira ainda está apaixonada por Afonso Leitão? Eis a resposta da fiel amiga Rita Almeida

21:52
01:44

«A Jéssica comprou uma guerra com a Catarina»: Rita Almeida revela publicação que pode ter levado à "vingança" da amiga

21:50
01:34

«Está uma casa inteira contra ele»: A cara impagável de Daniela Santos ao ouvir a família de Afonso em direto

21:40
04:53

"Pelo menos, sou Homem": Viriato Quintela ataca Afonso Leitão em confronto tenso

20:10
Mais Vídeos

Mais Vistos

Morte repentina aos 22 anos. Ex-concorrente do Big Brother 2024 está de luto

Hoje às 17:08

Luís Fonseca, ex-concorrente do BB 24 e amigo de Catarina Miranda, de luto após morte de jovem forcado

Hoje às 17:41

Ex-concorrentes do Love on Top desmarcam casamento à ultima hora. E nós já sabemos o motivo

Hoje às 16:12

Love on Top: Lembra-se de Bernardo Girão e Cláudia Sousa? Ainda estão juntos!

24 jan 2023, 11:03

Ex-concorrente de reality show diz não colocar protetor solar aos filhos e a polémica instala-se

Hoje às 17:36
Ver Mais

Notícias

Ex-concorrente de reality show diz não colocar protetor solar aos filhos e a polémica instala-se

Hoje às 17:36

Morte repentina aos 22 anos. Ex-concorrente do Big Brother 2024 está de luto

Hoje às 17:08

‘Trend’ viral junta Francisco Monteiro e Bárbara Parada em vídeo que está a dar que falar

Hoje às 16:14

Ex-concorrentes do Love on Top desmarcam casamento à ultima hora. E nós já sabemos o motivo

Hoje às 16:12

Marcelo Palma tem um desejo para a Final do Big Brother Verão: A vitória de Afonso contra Miranda: «Pagava para...»

Ontem às 18:03
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

04:38

Maria Botelho Moniz invade a casa do Big Brother. Mas é ignorada

21 ago, 19:15
02:39

Só mais uma. Catarina Miranda chora e ameaça desistir do Big Brother pela quarta vez. O motivo? Afonso Leitão

15 ago, 22:01
01:34

Ao pormenor: Este foi o pontapé que levou a expulsão direta de Bruno de Carvalho do Big Brother

11 ago, 23:03
15:14

Bruno de Carvalho dá pontapé em colega e é expulso diretamente. Todas as imagens

11 ago, 22:46
05:06

Jéssica pronuncia-se sobre namoro do ex com Catarina Miranda: «Casem-se e...»

11 ago, 08:36
Ver Mais Exclusivos BB

FORA DA CASA

Luís Fonseca, ex-concorrente do BB 24 e amigo de Catarina Miranda, de luto após morte de jovem forcado

Hoje às 17:41

Ex-concorrente de reality show diz não colocar protetor solar aos filhos e a polémica instala-se

Hoje às 17:36

Ex-estrela de reality show em polémica: Samantha Faiers admite que filhos não usam protetor solar

Hoje às 17:28

Morte repentina aos 22 anos. Ex-concorrente do Big Brother 2024 está de luto

Hoje às 17:08

‘Trend’ viral junta Francisco Monteiro e Bárbara Parada em vídeo que está a dar que falar

Hoje às 16:14
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

01:11

As imagens mais fortes do colapso total no Big Brother: «Sua suja»

17 ago, 18:25
02:25

«Há 3 dias que a carne está descongelada»: Kina critica lasanha de Catarina Miranda, mas os outros adoraram e aplaudiram o prato

16 ago, 20:01
04:21

A pista é delas! Mulheres da casa encantam com dança e boa energia

15 ago, 16:31
03:41

Bombástico. Discussão entre Afonso, Miranda e Kina leva Bruna ao limite: «Não tomem as dores dos outros»

15 ago, 12:33
14:15

Choque e traições pelas costas: Assim foram as nomeações dos concorrentes

11 ago, 00:50
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Luís Gonçalves revela por que se afastou de Carina Frias após o "Big Brother"

Há 2h e 55min

Irreconhecível, Marco Costa fala sobre operação "que correu mal"!

Hoje às 16:11

Revelado segredo... que envolve a irmã de Jéssica Antunes e Cristiano Ronaldo!

Hoje às 13:07

No Dubai, Liliana Aguiar passa fome? Há uma foto que é esclarecedora!

Hoje às 12:39

Em saída à noite, Joana Diniz diverte-se com conhecido cantor: "Parti tantos coraçõezinhos..."

Hoje às 11:59
Ver Mais Outros Sites

Maria Botelho Moniz

Maria Botelho Moniz e Kina viram meme na Internet: «Isto trabalha o glúteo?»

Ontem às 10:40

Em lágrimas, Maria Botelho Moniz despede-se da casa e dos concorrentes

21 ago, 19:36

Nuno Eiró não deixa escapar pormenor na visita de Maria Botelho Moniz à casa e deixa-lhe mensagem tocante

21 ago, 19:29

Maria Botelho Moniz satisfaz curiosidade dos concorrentes: «Só se fala de vocês»

21 ago, 19:25

Até os olhos brilham. Maria Botelho Moniz em êxtase por estar dentro da casa do Big Brother

21 ago, 19:22
Ver Mais

Curva da Vida

«Ele morre»: Viriato emociona-se ao falar do pai, o 'herói' que julgava imortal

17 ago, 23:52

Emoção e perda: a Curva da Vida de Viriato Quintela marcada pelo adeus ao seu 'herói imortal'

17 ago, 23:51

Viriato Quintela faz partilha tocante: «Morreu o meu pai, o meu herói que eu pensava ser imortal»

17 ago, 23:46

No leito da morte, Marco Paulo deixou uma mensagem arrebatadora ao seu herdeiro

10 ago, 23:53

«Diziam que era amante do Marco Paulo», Eduardo Ferreira em lágrimas ao recordar morte do cantor

10 ago, 23:39
Ver Mais