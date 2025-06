Farpa para Nuno Brito? Lisa Schincariol manda forte indireta no almoço do líder: «Mais valia não ter...»

Esta segunda-feira, Manuel Cavaco teve direito ao Almoço do Líder e convidou Manuel Rodrigues, Lisa Schincariol e Carolina Braga para desfrutarem com ele de uma refeição especial.

Foi então que Lisa Schincariol fez um desabafo sobre a sua estadia na casa mais vigiada do país: «Mais valia não ter criado aqui grandes afinidades porque as duas nomeações que eu tive foi por gostar aqui de uma pessoa. Mas não estou arrependida, voltaria a fazer. Em momento algum mostrei ser aqui algo que eu não sou, estou com a consciência plena e tranquila...»

Recorde-se que a gala deste domingo, dia 1 de junho, foi repleta de emoções fortes. Os concorrentes ficaram em choque com a expulsão de Solange Tavares. Até a própria concorrente ficou surpreendida e, na hora do adeus, resolveu não se despedir de Nuno Brito. Solange Tavares ficou em choque ao perceber que foi a menos votada pelo público.

Carina Frias revelou a sua Curva da Vida e emocionou-se ao relembrar a sua história de vida, marcada por uma relação tóxica.

A gala foi ainda marcada por uma reviravolta, dado que os concorrentes perderam direito aos seus maiores luxos. Para os recuperar, vão ter de enfrentar dilemas ao longo da semana.

