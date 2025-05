«Farsa» e «só quer plateia»: As fortes acusações de Manuel Rodrigues a Luís Gonçalves

No Big Brother, na cozinha, o Luís condena o Manuel Rodrigues por estar a gozar consigo, pois está a fazer o mesmo com os gagos. Recorda que o concorrente também não gosta que gozem com o seu tique de piscar os olhos. O Manuel Rodrigues reprova o facto de o Luís estar de óculos escuros dentro de casa, pois está a ridicularizar quem tem sensibilidade nos olhos. O ex-militar justifica que é sensível à luz e atira que o concorrente é maldoso e tem mau íntimo. Os dois discutem e o Savate e o Diogo abandonam a divisão. Não contente, o Manuel Rodrigues segue o Luís pela casa, acusando-o de ser uma farsa. O ex-militar começa a ficar impaciente e censura o concorrente por andar com sorrisos durante a semana e depois nas galas “espetar facas e virar bicho”.

