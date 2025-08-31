Farto do triângulo amoroso da casa, Viriato dispara sobre Miranda: «São novelas mais do que cansadas»

No Especial do Big Brother Verão, Maria Botelho Moniz chama Viriato Quintela ao confessionário para falar sobre alguns assuntos. O primeiro tema tem a ver precisamente com o alegado triângulo amoroso da casa composto por Catarina Miranda, Jéssica Vieira e Afonso Leitão. O concorrente assume-se 'farto' desta narrativa e não poupa nas críticas a Miranda.
Na gala de ontem à noite, Ana Duarte foi a concorrente expulsa, Bruna tornou-se a nova líder da casa e Viriato Quintela conquistou o passaporte para a final.
