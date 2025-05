«Faz-te um homem (...) Tens falta de trabalho no pelo»: Luís Gonçalves encosta-se para ouvir conversa, e a casa 'explode'

Após o Especial do Big Brother apresentado por Maria Botelho Moniz, Nuno Brito conversava com Solange Tavares sobre os últimos acontecimentos na casa, dentro da lavandaria. No entanto, o momento de diálogo rapidamente descambou com a chegada de Luís Gonçalves, que não perdeu tempo em provocar o colega.

O clima aqueceu num instante. Os dois concorrentes envolveram-se numa troca acesa de acusações que fez o ambiente explodir. Os antagonistas não pouparam nas acusações: "manipulador", "figura triste e lamentável", "reles" e "boneco" sã

"Põe-te a andar, és um falso!", atirou Nuno Brito, visivelmente exaltado. Luís não se ficou e respondeu de imediato: "Vai trabalhar, que é isso que te falta!"

A discussão deixou os restantes colegas em choque e o ambiente da casa ficou mais tensa do que nunca.

No Especial, conduzido por Cláudio Ramos, conhecemos os concorrentes que vão disputar a expulsão esta semana! Está aberta mais uma semana de decisões no Big Brother! Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do país e cabe aos portugueses decidir quem merece continuar em jogo.

Os números dos nomeados do Big Brother 2025 que vão a votações para SALVAR, são os seguintes:

VOTAÇÃO PARA SALVAR:



CARINA FRIAS - 761 20 20 02

ÉRICA REIS - 761 20 20 06

IGOR RODRIGUEZ - 761 20 20 08

