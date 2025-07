Fazer um bolo com batatas cozidas? É possível e Kina ensina o truque para uma textura divinal

No Big Brother Verão, Kina volta a surpreender com o seu talento culinário e partilha dicas que prometem revolucionar a sua cozinha! A concorrente revela o verdadeiro truque por detrás da receita original de bolo red velvet e não é nada do que imagina: usar beterraba e não corante, ideal para não desperdiçar restos deste legume.

Além disso, dá uma aula de reaproveitamento ao transformar restos de comida num delicioso bolo, ensinando como as batatas cozidas podem garantir uma textura perfeita. Imperdível para quem quer reduzir o desperdício e dar nova vida aos ingredientes!

De recordar que esta semana há cinco concorrentes nomeados e por isso em risco de abandonar a casa mais vigiada do País já no próximo domingo. São eles: Afonso Leitão, Bruna, Catarina Miranda, Manuel Melo e Viriato Quintela.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

AFONSO - 761 20 20 01

BRUNA - 761 20 20 04

CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05

MANUEL MELO – 761 20 20 10

VIRIATO QUINTELA - 761 20 20 13

Saiba tudo o que se passa na casa na linha Ao Minuto do nosso site