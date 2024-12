Ficamos a saber curiosidade sobre o Natal da família de Jéssica e Patrícia

No «Dois às 10», são mãe e filha e, juntas, participaram numa das maiores aventuras da vida delas o «Big Brother de 2022».

Patrícia e Jéssica entraram na casa mais vigiada do país a fingir que não se conheciam, mas rapidamente desvendaram o segredo e deixaram os colegas em choque. Patrícia foi uma das concorrentes mais polémicas desta edição, mas acabou por desistir a três semanas da final e, nem a mãe, nem a filha, venceram o prémio final.

No entanto, a experiência tornou-as ainda mais unidas e, hoje, no Dois as 10, ficamos a saber tudo sobre o Natal da família de Jéssica e Patrícia, bem como todas as novidades que vão chegar em 2025!