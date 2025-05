«Ficas chateado porque estou à conversa com o Savate»: Nuno Brito ataca Luís Gonçalves e os ânimos exaltam-se

No Big Brother, Nuno Brito desabafa com Bruno Savate sobre a relação conturbada que tem com a mãe e Luís Gonçalves mostra-se inflexível. «Não posso ouvir falar mal da mãe. Já ouvimos, já cansa...», disse.

«Isto é esquema para as pessoas terem pena», acrescentou, à conversa no quarto.

Mais tarde, Luís volta à cozinha e confronta Nuno. «Estás sempre a fazer-te de coitadinho», atirou. «Deixa de ser parvo. Não tens sensibilidade. Só tu é que tens uma vida... Vai trabalhar. Malandro. Graças a Deus estou bem. Devias ter respeito pelos outros», respondeu Nuno, exaltado. «Falas à toa. Vai-te lixar. Ficas chateado porque estou à conversa com o Savate e não te está a saber bem. Tu não tens respeito pelas pessoas», acrescentou.

«Não estou a desrespeitar, estou a dar a minha opinião», retorquiu Luís. «Dá graças a Deus por chegares a casa e teres a tua mãezinha», disse Nuno, já enervado. «E tu vens para aqui falar mal da tua mãe... vens para aqui lamentar-te», atacou Luís.

