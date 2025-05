«Fico impressionado com a cara de pau»: Diogo Bordin estupefacto com Bruno Savate

Bruno Savate já é conhecido pelas suas ironias e, na tarde deste domingo, o 'alvo' foi Diogo Bordin. Durante uma conversa muito animada, o rei dos realities foi deixando algumas farpas ao jogo do modelo brasileiro, que ficou estupefacto a olhar para o colega de casa.

«O Diogo olha sempre para mim envergonhado», brincou Savate. «Eu fico é impressionado com a cara de pau», respondeu Diogo, entre risos, admitindo ficar surpreendido com a capacidade que Bruno Savate tem de jogar com ironia.

Isto acontece após uma gala forte, na qual a concorrente expulsa foi Sara Silva, que recebeu 22% dos votos do público (para salvar). A saída da casa deixou os colegas chocados, já que Sara era considerada uma das participantes fortes da edição.

O Big Brother 2025 celebra o 25.º aniversário do icónico reality show em Portugal e tem sido um verdadeiro fenómeno desde a sua estreia, a 23 de março. Com concorrentes que não param de surpreender, o jogo está cada vez mais intenso e promete ainda mais emoções nas próximas semanas.

