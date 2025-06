Fiel aos amigos menos a si próprio? Lisa analisa Manuel Cavaco

Lisa Schincariol enfrenta dinâmica das flores! A concorrente atribui vários tipos de flor aos colegas. Ao chegar a vez de Manuel Cavaco, Lisa comenta o jogo do concorrente e afirma que é muito fiel a Diogo e Carolina, mas será também fiel a si próprio?

Inédito! Big Brother acorda os concorrentes de forma inesperada, afirmando que hoje é dia de festa na casa mais vigiada do país... Em época de Santos Populares, concorrentes vestem-se de manjericos e dançam.

Os nomeados desta semana são quatro. Vote para salvar!

Carina Frias - 761 20 20 02

Diogo Bordin - 761 20 20 05

Manuel Cavaco - 760 20 20 12

Luís Gonçalves - 761 20 20 22

O Big Brother 2025 assinala os 25 anos do mais emblemático reality show em Portugal e continua a conquistar os portugueses desde a estreia, a 23 de março. Com concorrentes imprevisíveis e estratégias surpreendentes, esta edição do Big Brother está mais intensa do que nunca e promete ainda muitas emoções, confrontos e reviravoltas.

Acompanhe tudo ao minuto.