Filha de Joana Diniz conquista redes sociais com vídeo épico

Aos cinco anos, Valentina, filha de Joana Diniz — ex-concorrente de vários reality shows portugueses — já é uma verdadeira estrela nas redes sociais. A menina tem encantado os seguidores da mãe com vídeos virais, cheios de carisma, espontaneidade e muito sentido de humor.

Joana Diniz, bastante ativa no Instagram, não resiste a partilhar momentos divertidos do dia a dia com a filha. Entre brincadeiras e momentos ternurentos, Valentina tem vindo a ganhar protagonismo nas redes da mãe, ao ponto de se tornar a protagonista das atenções.

No mais recente registo, publicado nos stories de Joana, a pequena aparece primeiro a exibir uma touca de cabeça com toda a confiança, e depois surpreende ao mostrar uma mala e uns óculos — com um à-vontade digno das grandes influencers digitais.

Com humor, Joana Diniz legendou o momento dizendo: “Despedi-me do cargo de influencer. Agora é ela que assume o lugar.” A frase, dita em tom de brincadeira, reflete a naturalidade com que Valentina lida com a câmara e conquista quem a vê.