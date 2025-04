Fim da maior rivalidade do Big Brother? Luís Gonçalves e Carolina Braga dão abraço inesperado e até um beijinho

No Big Brother, Carolina Braga e Luís Gonçalves têm protagonizado nos últimos dias aquela que tem sido, sem dúvida, a maior rivalidade desta edição.

Os dois concorrente decidem falar a sós no quarto e tentam resolver as divergências que têm vivido. Após exporem os seus pontos de vista e pedirem desculpas um ao outro, dão a conversa por encerrada com um inesperado abraço e beijinho.

Carina Frias, Erica Reis, Gonçalo Beja da Costa, Manuel Rodrigues, Sara Silva e Tiago Rodrigues continuam nomeados e em risco de expulsão na gala da próxima quinta-feira, 9 de abril.

