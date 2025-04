Fim da prova leva a acusações! Mariana Costa incrédula com os comentários de Diogo Bordin sobre o desempenho das mulheres

No Big Brother, os concorrentes vivem um momento de euforia, ao ser declarado pelo anfitrião o fim da prova semanal.

Mas a alegria não durou muito... O Big confrontou os concorrentes sobre quem se saiu melhor na prova, quem deu mais e quem não deu assim tanto e devia ter dado. Diogo Bordin teve algumas opiniões controversas a partilhar, relativamente ao desempenho das mulheres na prova, gerando algumas indignações e algum desacordo entre o grupo.

O Big Brother 2025 está de volta à TVI, com Cláudio Ramos a assumir novamente a condução do reality show mais visto em Portugal. Com um grupo de concorrentes prontos para enfrentar desafios, estratégias e emoções à flor da pele, esta edição promete surpreender os telespectadores com novas dinâmicas e reviravoltas inesperadas.

