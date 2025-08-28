Fim da prova semanal! O resultado que deixou os concorrentes de boca aberta e até surpreendeu Maria Botelho Moniz

No Especial do Big Brother Verão, o anfitrião declara o fim da prova semanal. Chegou então o momento de Afonso Leitão, líder desta semana, abrir o envelope e revelar o resultado da mesma. O resultado não podia ter sido melhor e a euforia esplhou-se da casa e até surpreendeu Maria Botelho Moniz.

Esta semana, três participantes enfrentam a possibilidade de expulsão. Vote para salvar o seu concorrente favorito:

Catarina Miranda - 761 20 20 05

Viriato Quintela - 761 20 20 13

Ana Duarte - 761 20 20 17

Não perca nada do que se passa na casa mais vigiada do País!