Fim dos CaLe? Afonso tira a pulseira de Miranda: «Não me faças isto, fico mesmo triste»

No Big Brother Verão, Afonso fica 'chateado' por Miranda lhe ter mentido. Viriato põe lenha na fogueira: «É assim que se desperdiça uma pulseira». Foi então que o ex-paraquedista decidiu tirar do pulso o objeto que Miranda lhe ofereceu. Veja tudo.
Esta é a última semana do Big Brother Verão. Afonso Leitão, Catarina Miranda, Jéssica Vieira e Viriato Quintela são os finalistas desta edição.
ESCOLHA O VENCEDOR:
AFONSO LEITÃO - 761 20 20 01
CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05
JÉSSICA VIEIRA - 761 20 20 07
VIRIATO QUINTELA - 761 20 20 13
