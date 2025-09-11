Finalistas brindam com o soberano: Big Brother emociona concorrentes com mensagem inesquecível

No Big Brother Verão, o soberano juntou-se aos finalistas para um brinde especial, relembrando alguns dos momentos mais icónicos desta edição. Entre risos e emoções, os concorrentes deixaram-se levar pela nostalgia e receberam, comovidos, as palavras do Big Brother. Já no Especial, tiveram ainda a oportunidade de assistir a uma compilação exclusiva de imagens que retratou a intensidade da sua passagem pela casa mais vigiada do País.

Esta é a última semana do Big Brother Verão. Afonso Leitão, Catarina Miranda, Jéssica Vieira e Viriato Quintela são os finalistas desta edição.

ESCOLHA O VENCEDOR:

AFONSO LEITÃO - 761 20 20 01

CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05

JÉSSICA VIEIRA - 761 20 20 07

VIRIATO QUINTELA - 761 20 20 13

