Finalistas rendem-se à escolha hilariante dos portugueses para o último jantar

No Especial do Big Brother Verão, Maria Botelho Moniz revelou os resultados da votação lançada na app TVI Reality: qual deveria ser a tão aguardada “última ceia” dos concorrentes? As opções iam de hambúrgueres a pizza, passando por sushi e até leitão. A decisão dos portugueses não deixou margem para dúvidas e arrancou gargalhadas dentro da casa: a escolha foi mesmo leitão.

Esta é a última semana do Big Brother Verão. Afonso Leitão, Catarina Miranda, Jéssica Vieira e Viriato Quintela são os finalistas desta edição.

ESCOLHA O VENCEDOR:

AFONSO LEITÃO - 761 20 20 01

CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05

JÉSSICA VIEIRA - 761 20 20 07

VIRIATO QUINTELA - 761 20 20 13

Acompanhe aqui tudo o se passa na casa mais vigiada do país!