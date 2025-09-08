Finalistas testam novo jardim e tensão explode: «Dois contra dois»

No Big Brother Verão, os finalistas foram surpreendidos com o novo jardim da casa, o Kids Club. Entusiasmados, exploraram o espaço, mas no confessionário Afonso confessou que será difícil falar nas costas dos rivais. Já Jéssica não poupou críticas, chamando Catarina e Afonso de infantis. De volta ao jardim, atirou que havia um espaço feito para os dois, que responderam garantindo que agora a casa está justa: dois contra dois.

Ontem, na gala do Big Brother, foi noite de muitas surpresas e emoções à flor da pele! Bruna foi a concorrente expulsa, e por isso fica fora do leque dos finalistas. Afonso Leitão fez a sua Curva da Vida perante o País inteiro, um percurso de vida recheado de revelações fortes, nomeadamente sobre o seu namoro com a ex-Jéssica Vieira. Já a própria Jéssica Vieira foi salva em 1º lugar com uma percentagem impressionante. Discussão forte entre Catarina Miranda e Jéssica Vieira 'explode' durante o direto.

