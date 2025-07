Finalmente, Jéssica Vieira expõe o que sente por Afonso Leitão: «Eu olho para ele e...»

No Big Brother Verão, Jéssica Vieira fala das recentes atitudes e comportamentos de Afonso Leitão, o seu ex-namorado, na casa mais vigiada do País, e tece-lhe várias críticas. A certa altura, a concorrente revela como está o seu coração em relação a Afonso. Jéssica Vieira recorda o facto de ter ido falar do término da relação em programas de Televisão e justifica-se. Queixa-se, ainda, de este não a proteger dentro do reality show.

A gala deste último domingo à noite foi recheada de emoções fortes e culminou com a expulsão de Luíza Abreu. Ficámos a conhecer a Curva da Vida da concorrente Bruna. No estúdio, o público foi surpreendido por um momento surpreendente: o assumir do namoro entre Luíza Abreu e João Moura Caetano.

A cadeira quente desta madrugada foi intensa, particularmente entre João Oliveira, Catarina Miranda e o próprio Big Brother. Veja aqui os momentos mais fortes:

Big Brother dá murro na mesa: «Mas agora também quer falar por cima de mim?» - Big Brother - TVI

João Oliveira levanta-se, vai na direção de Miranda, e avisa: «Tira o copo daí, se não vai correr mal» - Big Brother - TVI

Este concorrente ultrapassa todos os limites com o Big Brother e leva aviso: «A minha paciência por si está por um fio» - Big Brother - TVI

