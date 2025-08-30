«Fizeram-me muito mal»: Catarina Miranda fala sobre o passado com outros concorrentes

No Big Brother Verão, Viriato Quintela e Catarina Miranda foram os escolhidos para o ‘piquenique do líder’. Durante a conversa, Bruna perguntou a Catarina como foi chegar até esta fase do jogo. A concorrente não hesitou: admitiu que “custou muito conviver com certas pessoas” e aproveitou o momento para recordar a entrada de João Oliveira na casa, reavivando tensões do passado.
Recorde-se que Ana Duarte foi a expulsa da noite, Bruna é a nova líder da casa e Viriato Quintela conquistou o passaporte para a final.
