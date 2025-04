Flávio Furtado defende Adrielle Peixoto por não ter abraçado Nuno Brito: «Ainda bem que não deu»

No Big Brother, Flávio Furtado e Diogo Alexandre defendem a atitude de Adrielle Peixoto ao não ter abraçado Nuno Brito após a Curva da Vida do colega, sendo que o próprio a criticou e insultou momentos depois.

Durante o intervalo da gala, a Solange comenta com o Igor que não está a gostar do rumo da história e ambos se mostram estupefactos com a reação do público aos comentários do João Ricardo e da Joana Diniz sobre o Luís e a Adrielle. Logo a seguir, o Nuno reprova a atitude da Adrielle ao recusar o seu abraço depois da Curva da Vida dizendo que só prova “o quão estúpida ela é”.

Isto acontece após uma gala que começou de forma surpreendente com o anfitrião a surpreender os concorrentes com uma sanção., numa noite que deu muito que falar, já que as emoções dentro da casa estão à flor da pele.

Para além desta notícia que deixou os concorrentes em estado de alerta, esta noite a gala contou ainda com a invasão de dois coelhinhos da Páscoa – ex-concorrentes Joana Diniz e João Ricardo - que trouxeram consequências para a casa do Big Brother.

A gala culminou com a expulsão de Inês Vilhalva que deixou a casa em choque e os colegas em lágrimas, sobretudo Carina Frias que se mostrou muito chorosa, em pranto.

O Big Brother 2025 celebra o 25.º aniversário do icónico reality show em Portugal e tem sido um verdadeiro fenómeno desde a sua estreia, a 23 de março. Com concorrentes que não param de surpreender, o jogo está cada vez mais intenso e promete ainda mais emoções nas próximas semanas.

