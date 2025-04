Flávio Furtado deixa recado a Diogo Bordin: «Esquece a Carolina e agarra-te ao...»

Esta noite na casa do Big Brother, Carolina Braga e Diogo Bordin, dormem juntos na mesma cama e bem agarradinhos. Parece que estes dois concorrentes estão cada vez mais próximos e íntimos. Durante o Última hora, o comentador Flávio Furtado deixa alerta a Diogo Bordin, para deixar a Carolina Braga e apostar num romance com Manuel Cavaco.

O Big Brother 2025 comemora os 25 anos do icónico reality show no nosso país. Desde a estreia, a 23 de março, o programa tem gerado grande entusiasmo entre os fãs. Com concorrentes que não passam despercebidos, a competição está cada vez mais acesa e promete muitas surpresas.

