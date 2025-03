Flávio Furtado revela verdade sobre relação com Gonçalo Beja da Costa: «Já estivemos juntos mas...»

Flávio Furtado, comentador do Big Brother 2025, fez um esclarecimento importante sobre a sua ligação com Gonçalo Beja da Costa, um dos concorrentes do reality show da TVI, durante a emissão do programa Extra de quinta-feira, 27 de março. O comentador revelou que conhece Gonçalo, mas deixou claro que o concorrente não é um amigo íntimo.

Ao iniciar a sua intervenção, Flávio Furtado destacou a importância de esclarecer qualquer tipo de vínculo pré-existente com os concorrentes do programa, algo que ele considera essencial para garantir a transparência: «Não é que eu tenha algum tipo de necessidade, mas gosto sempre de clarificar quando entra algum concorrente num reality e, por uma outra razão, me tenha cruzado com essa pessoa, gosto sempre de deixar tudo muito claro».