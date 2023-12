Hoje às 00:29

No Big Brother, é noite de gala e hoje decorre a gala da verdade, na qual a 3 semanas da grande final vamos ficar a conhecer o top 7, com um passaporte para a final a caminho. Flávio Furtado comenta a relação de Márcia Soares e Francisco Monteiro e considera que os dois concorrentes são mais parecidos do que na verdade pensam que são.