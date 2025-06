Fofoca no quarto rosa: higiene volta a ser tema e o visado é Luís Gonçalves

No quarto rosa, a falta de higiene volta a ser assunto e o alvo é... Luís Gonçalves. Em tom de gozo, Manuel Cavaco cita Manuel Rodrigues. «Tu disseste pior. disseste: 'Besuntice é tu andares sempre com o mesmo fato de treino e estares aí no sofá'... eu tive mesmo de me conter para não me rir», afirmou.

Com o aproximar da Final, a casa tem estado ao rubro. O cerco começa a apertar e as relações na casa estão a mudar. A noite passada ficou marcada por uma intensa discussão entre Luís Gonçalves e Carina Frias. Acompanhe os últimos acontecimentos da casa no nosso site!