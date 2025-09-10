«Fogo, que homem»: Jéssica Vieira faz elogio a figura por todos conhecida

No Big Brother Verão, depois de um momento hilariante entre Catarina Miranda e Afonso Leitão, o Big Brother intervém e faz algumas piadas. Nisto, Jéssica Vieira lança um elogio a uma figura bem conhecida entre todos nós e não se trata de nenhum ex ou atual concorrente.

Esta é a última semana do Big Brother Verão. Afonso Leitão, Catarina Miranda, Jéssica Vieira e Viriato Quintela são os finalistas desta edição.

ESCOLHA O VENCEDOR:

AFONSO LEITÃO - 761 20 20 01

CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05

JÉSSICA VIEIRA - 761 20 20 07

VIRIATO QUINTELA - 761 20 20 13

Acompanhe aqui tudo o se passa na casa mais vigiada do país!