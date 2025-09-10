«Fogo, que homem»: Jéssica Vieira faz elogio a figura por todos conhecida

No Big Brother Verão, depois de um momento hilariante entre Catarina Miranda e Afonso Leitão, o Big Brother intervém e faz algumas piadas. Nisto, Jéssica Vieira lança um elogio a uma figura bem conhecida entre todos nós e não se trata de nenhum ex ou atual concorrente.
Esta é a última semana do Big Brother Verão. Afonso Leitão, Catarina Miranda, Jéssica Vieira e Viriato Quintela são os finalistas desta edição.
ESCOLHA O VENCEDOR:
AFONSO LEITÃO - 761 20 20 01
CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05
JÉSSICA VIEIRA - 761 20 20 07
VIRIATO QUINTELA - 761 20 20 13
