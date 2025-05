«Foi muito estranho...»: Carolina Braga sonha com o 'ex' e conta pormenores a Diogo Bordin

No Big Brother, a manhã começou nostálgica para Carolina Braga. A concorrente de Cascais sonhou com o ex-namorado e partilhou o sonho com o namorado, Diogo Bordin.

«Apareceu também… apareceu o meu ex. E a cena do sonho era: o que é que eu ia fazer, a ter os dois. E pronto», começou por dizer.

«Foi um sonho. Achei que era alguma coisa comigo… faz dias que não consigo dormir uma noite toda. Acordo sempre a meio da noite. Quando te levantaste para falar, eu não percebi, pensei que estavas a falar comigo. Parecia que estavas a chamar a tua mãe. Mas depois fizeste um discurso (risos, depois viraste e dormiste para o outro lado. Achei que estavas a brigar comigo», disse Diogo.

«Porque tu no sonho disseste algo do género: 'eu não julgo, mas vais ter de escolher, vais ter de decidir'. E eu disse: 'eu preciso de tempo, preciso de pensar'. Foi estranho. Foi muito estranho», atirou a concorrente.

