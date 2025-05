«Foste pica-miolos»: Lisa Schincariol dá reprimenda a Luís Gonçalves e o concorrente reage

No quarto amarelo, Carina Frias e Lisa Shincariol falavam sobre as dinâmicas da casa do Big Brother quando Luís Gonçalves entrou no quarto.

Foi então que Lisa Schincariol aproveitou para aconselhar o amigo a não se meter em assuntos que não são dele, tal como aconteceu durante uma atividade recente, em que o ex-fuzileiro e Carolina Braga acabaram por discutir porque o concorrente interveio por Lisa.

«Foste pica-miolos», disse Lisa Schincariol, aconselhando o colega a «não se meter» em assuntos alheios. «Não posso sair desta casa sem deixar nada por dizer. Se não gostam de ouvir as coisas, não se metam nelas», reagiu Luís.



O Big Brother 2025 assinala os 25 anos do mais emblemático reality show em Portugal e continua a conquistar os portugueses desde a estreia, a 23 de março. Com concorrentes imprevisíveis e estratégias surpreendentes, esta edição do Big Brother está mais intensa do que nunca e promete ainda muitas emoções, confrontos e reviravoltas nas próximas semanas.

