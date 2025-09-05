Fragilidade ou estratégia? Maria Botelho Moniz confronta Afonso e Jéssica

No Big Brother Verão, o ambiente aqueceu durante o almoço quando Afonso afirmou que, entre Bruna e Jéssica, a ex-namorada «não merece tanto chegar à final», alegando que o tema é sempre o mesmo. Jéssica respondeu de imediato, garantindo que Afonso sozinho nunca conseguiria alcançar a final. A troca de farpas prolongou-se à mesa, alimentando o debate entre os concorrentes.
Já no Especial, Maria Botelho Moniz confrontou os dois ex-namorados sobre o que se passou ao almoço. Ambos contrapuseram as suas versões e, no final, a apresentadora questionou Afonso se Jéssica continua a ser a sua maior fragilidade e quis ainda saber se Jéssica alguma vez se agarrou à narrativa do ex-casal como estratégia de jogo.
A grande final do Big Brother Verão está a chegar! Viriato Quintela conquistou o passaporte para a final, mas os restantes concorrentes continuam a lutar por um lugar no pódio. No próximo domingo, um deles pode abandonar a casa. A decisão está nas suas mãos.
Vote para salvar:
AFONSO - 761 20 20 01
BRUNA - 761 20 20 04
CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05
JÉSSICA - 761 20 20 07
Acompanhe ao minuto, tudo o que se passa no Big Brother Verão!