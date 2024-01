Há 3h e 47min

No Big Brother - Desafio Final, Francisco Monteiro e Miguel Vicente entraram noutro bate-boca quando o algarvio estava a treinar e ficou a olhar para o colega enquanto conversava com Patrícia Silva. Depois disso, Francisco desabafa com Joana Taful e Patrícia e mostra-se irritado com Miguel. Depois, critica também a postura de Diana Lopes no jogo.