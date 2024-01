Francisco Monteiro: «A Diana deu uma de boa samaritana comigo mas não sou tontinho nenhum»

Há 2h e 8min

No Big Brother - Desafio Final, no decorrer da atividade, a Diana aproveita o momento para confrontar o Francisco quanto à sua intenção ao escolher a Bárbara para o papel de Olívia Palito. Claro está, que também o Miguel reage e insinua que a colega procura protagonismo e de ir com a maré. A Diana tenta defender-se dizendo que pretendia esclarecer todo o grupo. O Francisco não tem dúvidas: a Diana é uma “leva e traz”.