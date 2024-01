Francisco Monteiro abandona cadeira quente após intervenção de Miguel Vicente: «Interrompo quando quiser»

Há 30 min

No Big Brother - Desafio Final, a postura do Francisco no jogo também é tema da reunião e, tanto o António como o Miguel, assumem querer ver o lado mais divertido do colega. Irrascível, o jogador de padel garante ser impossível brincar à “rodinha da amizade” com uma pessoa daquele género referindo-se ao seu antagonista. O Francisco acaba por ir mais longe e garante que o rival deveria de ter medo de si pois podia descer ao seu nível puxando assuntos polémicos do exterior.