Há 3h e 50min

No Diário Especial do Big Brother, Cristina Ferreira dá as boas-vindas ao público e aos concorrentes e anuncia que esta será a última vez que vai ser eleito o jogador da semana, a cerca de 15 dias da grande final. Francisco Monteiro entra em bate-boca com Márcia Soares e os dois trocam acusações.