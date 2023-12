Francisco Monteiro acusa André por não ter tido consideração por Jéssica! Veja tudo

Há 1h e 3min

No Big Brother, com todos reunidos na sala, André diz que o mote da sua liderança é o mesmo da última semana, bom senso, empatia e proatividade. Monteiro manifesta a sua opinião e diz que hoje André deveria ter tido outro cuidado em relação a Jéssica, sendo que a concorrente está no seu pior dia desde que entrou no BB, André poderia ter perguntado se Jéssica queria ir ao almoço. O tema em questão gera debate entre todos.