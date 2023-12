Francisco Monteiro admite que aprendeu muito com Joana e que continua a gostar da colega! Veja o momento

Hoje às 01:30

No Big Brother, a atividade continua com o Francisco a admitir que aprendeu com a Joana a conviver com mágoa sem deixar de gostar da colega. O Francisco confessa que, apesar de tantas diferenças, também conseguiu aprender a manter uma relação saudável com o André o que deixa o concorrente bastante agradado pois o sentimento é mútuo. A Jéssica afirma ter aprendido com a Márcia a não insistir num assunto atirando não quer ser como a colega.