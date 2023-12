Ontem às 22:21

No Big Brother, é noite de gala e é hoje decorre a gala da verdade, na qual a 3 semanas da grande final vamos ficar a conhecer o top 7, com um passaporte para a final a caminho. Francisco Monteiro e Joana Sobral são os protagonistas do terceiro ato da Revista do BB e os dois falam sobre a relação que começou bem, mas neste momento vive uma fase mais conturbada.