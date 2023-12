Há 3h e 6min

No Big Brother, os concorrentes enfrentam uma dinâmica e Márcia Soares e Francisco Vale começam um bate-boca, com a concorrente a argumentar que Vale desvaloriza completamente a sua prestação no jogo e põe Francisco Monteiro muito acima de si e de qualquer concorrente ainda em jogo. Monteiro intervém e aponta uma mudança de postura a André Lopes.