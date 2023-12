Francisco Monteiro arrasa Márcia: «Andou à boleia dos outros. Foi uma sangsuga»

Há 3h e 28min

No Big Brother, Francisco Monteiro é confrontado com pergunta polémica: «Quem mandavas para o Anexo e deixar lá até ao fim do programa?». O concorrente responde Joana Sobral ou Hugo Andrade, visto que são pessoas que têm ou quase têm um lugar garantido na final. O concorrente acaba por não escolher Márcia para mandar para o Anexo, argumentado que esta não deveria estar na final e, por isso, deveria abandonar o jogo, ao invés de ir para o Anexo.