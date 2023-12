Há 1h e 44min

Numa atividade proposta pelo Big Brother, o Francisco Monteiro assume que gostava de ter uma conversa tranquila com a Joana. O concorrente assume estar a levantar uma “bandeira branca” e sugere que coloquem de lado os assuntos do passado e tenham uma conversa sincera um com o outro referindo o que os incomoda.

Apesar de concordar, a Joana não se mostrar assim tão interessada.