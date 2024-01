Francisco Monteiro ataca Miguel Vicente: «Se isto fosse uma luta de egos, mandava-o abaixo com o que sei»

Há 1h e 43min

No Big Brother - Desafio Final, no fim da Gala, o Francisco alerta a Bárbara para não demonstrar tanta compaixão pelo ex-namorado e garante saber de tudo sobre os dois. A Bárbara acaba por ir ao encontro do Miguel e mostrar o seu desagrado por ter falado da relação dos dois quando ela nunca o fez. Mais tarde, no jardim, o Francisco continua a insistir no assunto, no entanto, a concorrente assume que não quer lavar roupa-suja apesar de no exterior pretender responder a todas as questões.