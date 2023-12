Hoje às 02:14

No Big Brother, Jéssica Galhofas abre o coração e em conversa com Joana Sobral e Francisco Monteiro fala dos seus sentimentos por Francisco Vale. Francisco Monteiro partilha com a amiga que tem medo por ela, por sentir as coisas com tanta intensidade e deixar-se afetar de tal forma que se pode magoar.