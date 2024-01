Francisco Monteiro celebra: «Já nem supervisor sou... mais uma semana sem fazer nada»

Há 3h e 0min

No Big Brother - Desafio Final, no quarto, Savate diz que delegou em Monteiro ser supervisor e hoje o Miguel aproveitou Monteiro estar no quarto para lhe dar tanga, fazendo ele de supervisor. Monteiro refere que ele próprio dá tanga a Miguel e diz que queria muito ajudar, mas o líder colocou-o como supervisor e os dois combinam que estão de relações cortada porque Monteiro queria trabalhar e Savate não deixou. Combinam dizer a Miguel que irá ele ficar com o lugar de Monteiro. Passados uns minutos, Savate pergunta a Miguel se quer ser o novo supervisor da casa e o algarvio responde que sim. Monteiro chega ao jardim e o líder comunica ao Monteiro que foi destituído e que o novo supervisor é o Miguel, mas Monteiro, a brincar, revela que da parte do colega já esperava e está numa fase mais negativa por isso, precisa de descansar. Savate diz que o colega vai para cozinha e Francisco responde que não pode porque queimou as mãos. O novo supervisor começa a desempenhar a sua função e vai até ao jardim pedir que arrumem a louça e Noélia vai de imediato. Entretanto, Miguel aproveita para pedir a Jandira para tratar da reciclagem e a concorrente obedece. No jardim, Savate comenta com Bárbara e Márcia que tomou a decisão de substituir Monteiro pelo Miguel porque não conseguia chegar a todo o lado.Monteiro diz que Savate fez bem, Miguel é impecável e já começou a mandar em todos. Márcia afirma que não obedecia. Enquanto esta conversa acontece, Jandira faz a sua tarefa e repara que a reciclagem foi mal feita e Miguel comenta que ela tem de partilhar esse problema com o lider, mas a concorrente diz que este problema não diz respeito a Savate. Passados uns minutos, Jandira pergunta a Savate porque é que destituiu Monteiro e o líder responde que Monteiro não estava a fazer as coisas como deviam de ser feitas. Miguel chega ao jardim e Savate confronta-o com o facto de o algarvio ter enganado a fazer a reciclagem. Miguel diz que não foi de propósito e a jovem sabe que não foi por mal, mas não têm sacos suficientes e que está a justificar-se ao líder que anda a fazer a sua tarefa. Miguel diz que é normal o lixo encher e pede para Jandira relativizar e ficar tranquila, afinal é só o lixo que encheu.