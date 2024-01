Há 3h e 6min

No «Dois às 10», chegou o momento da entrevista com o grande vencedor do Big Brother. Francisco Monteiro explica que sempre foi uma pessoa muito insegura. O vencedor diz que foi um jogo intenso e que «deu tudo de si», e revela que não levou nenhuma estratégia para dentro do programa. «Estar em casal lá dentro é o pior que pode acontecer», diz ainda.