Hoje às 17:00

No «Goucha», recebemos Francisco Monteiro, vencedor do Big Brother 2023. O ex-concorrente fala-nos do efeito da fama, da exposição pública e do facto de ter de lidar com o público, agora que se tornou uma figura bastante reconhecida. O nosso convidado revela que apesar de se sentir mais confiante, fisicamente nunca gostou de si.